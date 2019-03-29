Китайцы будут собирать телевизоры в России

Год назад китайская компания Skyworth вышла на российский рынок, обосновавшись на платформе AliExpress Tmall. Покупателям сразу приглянулись недорогие и качественные плазменные телевизоры, а уже через несколько месяцев спрос на них так взлетел, что стало очевидно — нужно производить больше и сокращать время доставки.
Тогда руководство компании решило перенести производство в Россию. Так что теперь Skyworth будет выпускать около 500 тысяч телевизоров в год, а продажи увеличатся в два раза.
Завод, на котором будут собирать технику, находится в Гатчине под Санкт-Петербургом. Он принадлежит другой китайской компании TPV CIS, и в данный момент на нем производятся телевизоры под маркой Philips. Skyworth уже объявил о запуске своего производства, теперь дело за малым — удовлетворить российского покупателя. Кстати, все модели телевизоров сертифицированы, русифицированы и имеют официальную гарантию. Благодаря локализации производства в России, доставка телевизоров Skyworth займёт значительно меньше времени.
К тому же, новый завод даст рабочие места тысячам россиян.В целом, российско-китайские взаимоотношения в сфере торговли заметно потеплели. Многие китайские производители, и Skyworth в их числе, считают российский рынок очень перспективным и стратегически важным. Российские покупатели, в свою очередь, привыкли к китайским брендам, потому что их качество за последнее десятилетие значительно выросло.
Захотят ли китайские производители массово открывать производство в России на фоне растущей любви российского потребителя — неизвестно. Но одно очевидно — такой поворот событий произведёт революцию на рынке.