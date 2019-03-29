Китайцы будут собирать телевизоры в России

Завод, на котором будут собирать технику, находится в Гатчине под Санкт-Петербургом. Он принадлежит другой китайской компании TPV CIS, и в данный момент на нем производятся телевизоры под маркой Philips. Skyworth уже объявил о запуске своего производства, теперь дело за малым — удовлетворить российского покупателя. Кстати, все модели телевизоров сертифицированы, русифицированы и имеют официальную гарантию. Благодаря локализации производства в России, доставка телевизоров Skyworth займёт значительно меньше времени.