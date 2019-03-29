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Мэр Таганрога передумал писать новости вместо журналистов

29 марта 2019, 08:47
Фото: Андрей Лисицкий / facebook.com
Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий не будет писать "хорошие новости" вместо журналистов, сообщил чиновник в своем Facebook.

Как написал мэр, он не собирается писать материалы сам, представители СМИ немного неверно расценили его слова о том, что он постарается начинать каждое утро с "хороших новостей".

Лисицкий на своей странице пожаловался, что СМИ не хотят писать о положительных событиях и изменениях в городе и предложил жителям Таганрога "помочь ему с хорошими новостями".

Как написал мэр, "если для журналистов это бизнес, то моя страница в Facebook - это возможность рассказать людям, что Таганрог - уникальный приморский город, гостеприимный, добрый и веселый, с очень интересной историей".

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#Новости#Общество
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