На создание комфортной среды в Ростовской области направят 2,3 млрд руб

Данный проект направлен на создание комфортной среды в малых городах России и исторических поселениях. От Ростовской области в конкурсе примут участие
Гуково, Каменск-Шахтинский, Таганрог и Аксайский, Белокалитвинский, Зерноградский, Константиновский, Красносулинский, Пролетарский, Сальский и Цимлянский районы. Заявки муниципалитетов были одобрены межведомственной комиссией по вопросам реализации мероприятий по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "ЖКХ и городская среда" и по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами заявки трех городов и восьми районов. Далее заявки должны будут утверждены Минстроем РФ.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, всего в текущем году на благоустройство общественных территорий и создание комфортной городской среды в регионе будет потрачено свыше 2,3 миллиарда рублей. Эти деньги выделены из федеральной и областной казны. Замгубернатора отметил, что эта сумма превышает бюджет, выделенный в 2018 году.
Напомним, что в 2018 году заявки на участие в конкурсе подали семь муниципальных образований Ростовской области. В число победителей вошли Азов и Семикаракорск.