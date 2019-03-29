На создание комфортной среды в Ростовской области направят 2,3 млрд руб

По словам заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, всего в текущем году на благоустройство общественных территорий и создание комфортной городской среды в регионе будет потрачено свыше 2,3 миллиарда рублей. Эти деньги выделены из федеральной и областной казны. Замгубернатора отметил, что эта сумма превышает бюджет, выделенный в 2018 году.