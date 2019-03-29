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На создание комфортной среды в Ростовской области направят 2,3 млрд руб

29 марта 2019, 14:21
Фото: freepik / freepik.com
Во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды примут участие 11 муниципалитетов Ростовской области, сообщает правительство региона.

Данный проект направлен на создание комфортной среды в малых городах России и исторических поселениях. От Ростовской области в конкурсе примут участие

Гуково, Каменск-Шахтинский, Таганрог и Аксайский, Белокалитвинский, Зерноградский, Константиновский, Красносулинский, Пролетарский, Сальский и Цимлянский районы. Заявки муниципалитетов были одобрены межведомственной комиссией по вопросам реализации мероприятий по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "ЖКХ и городская среда" и по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами заявки трех городов и восьми районов. Далее заявки должны будут утверждены Минстроем РФ.

Фото: Управление информационной политики правительства Ростовской области

По словам заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, всего в текущем году на благоустройство общественных территорий и создание комфортной городской среды в регионе будет потрачено свыше 2,3 миллиарда рублей. Эти деньги выделены из федеральной и областной казны. Замгубернатора отметил, что эта сумма превышает бюджет, выделенный в 2018 году.

Напомним, что в 2018 году заявки на участие в конкурсе подали семь муниципальных образований Ростовской области. В число победителей вошли Азов и Семикаракорск.

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