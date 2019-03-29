Объем прибыли «Россетей» достиг 124,7 млрд рублей

Как сообщают «Новые известия», размер доналоговой прибыли (EBITDA) энергохолдинга в 2018 году превысил 305 миллиардов рублей, а чистая прибыль достигла 124,7 миллиарда рублей (плюс 3.5 миллиарда в сравнении с итогами 2017 года). Сократилась и долговая нагрузка - благодаря тому, что увеличился свободный денежный поток более чем на 18 миллиардов рублей. В результате, в прошедшем году средневзвешенная цена долгового портфеля холдинга составила около 7%, а показатель Чистый долг/EBITDA составил 1,42х (1,55х в 2017 году). Сейчас долговая нагрузка компании находится на умеренном уровне.