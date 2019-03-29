Объем прибыли «Россетей» достиг 124,7 млрд рублей

Как сообщают «Новые известия», размер доналоговой прибыли (EBITDA) энергохолдинга в 2018 году превысил 305 миллиардов рублей, а чистая прибыль достигла 124,7 миллиарда рублей (плюс 3.5 миллиарда в сравнении с итогами 2017 года). Сократилась и долговая нагрузка - благодаря тому, что увеличился свободный денежный поток более чем на 18 миллиардов рублей. В результате, в прошедшем году средневзвешенная цена долгового портфеля холдинга составила около 7%, а показатель Чистый долг/EBITDA составил 1,42х (1,55х в 2017 году). Сейчас долговая нагрузка компании находится на умеренном уровне.
Международными рейтинговыми агентствами Moody’s Investors Service и Standard&Poor’s также были повышены долгосрочные рейтинги кредитоспособности холдинга. Теперь они достигли инвестиционного уровня «Baa3» и «BBB-».
«Минувший год для «Россетей» стал переломным. В частности, были определены основные направления развития компании и поставлена задача полной цифровизации отрасли к 2030 году», - пояснил руководитель холдинга Павел Ливинский.
Также он добавил, что сегодня компанией продолжается работа, направленная на объединение электросетевых активов и продвигается вопрос о закреплении на официальном уровне соглашений о долгосрочных тарифах в регионах.
Как отметил Павел Ливинский, холдинг уже смог добиться регуляторных изменений, которые в этом году смогут положительно отразиться на повышении финансово-экономических результатов деятельности «Россетей».
Кроме этого, глава холдинга поблагодарил российское правительство и министерство, при этом сделав особый акцент на слаженной работе Совета директоров под руководством главы Минэнерго РФ Александра Новака.