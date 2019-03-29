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Отправить документы с электричкой можно будет в Ростовской области

29 марта 2019, 13:42
Фото: visual.rzd.ru
На участке Ростов-на-Дону - Сальск с 1 апреля запускают пилотную услугу по малогабаритным пассажирским отправкам электричками, сообщила пресс-служба СКППК.

Принимать и выдавать документы и бумаги в конвертах будут в кассах вокзалов Ростов-Пригородный и Сальск.

Передать МПО можно будет ежедневно пригородными поездами № 6812 Ростов – Сальск, с отправлением в 18.48 мск, №6811 Сальск – Ростов с отправлением в 04.52 мск, №6814/6816 Ростов – Волгодонск с отправлением в 16.27 и № 6815/6813 Волгодонск – Ростов с отправлением из Сальска в 09.40 мск.

Кроме того, в выходные дни услуга будет доступна на электричках №6819/6829 Ростов – Куберле с отправлением в 07.28 мск и №6830/6820 Куберле – Ростов с отправлением из Сальска в 15.45 мск.

Стоимость передачи одного конверта 200 рублей, хранение первые сутки бесплатно, затем по 20 рублей в день.

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#Новости#Общество
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