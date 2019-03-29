Отправить документы с электричкой можно будет в Ростовской области

Передать МПО можно будет ежедневно пригородными поездами № 6812 Ростов – Сальск, с отправлением в 18.48 мск, №6811 Сальск – Ростов с отправлением в 04.52 мск, №6814/6816 Ростов – Волгодонск с отправлением в 16.27 и № 6815/6813 Волгодонск – Ростов с отправлением из Сальска в 09.40 мск.