Отправить документы с электричкой можно будет в Ростовской области

Принимать и выдавать документы и бумаги в конвертах будут в кассах вокзалов Ростов-Пригородный и Сальск.
Передать МПО можно будет ежедневно пригородными поездами № 6812 Ростов – Сальск, с отправлением в 18.48 мск, №6811 Сальск – Ростов с отправлением в 04.52 мск, №6814/6816 Ростов – Волгодонск с отправлением в 16.27 и № 6815/6813 Волгодонск – Ростов с отправлением из Сальска в 09.40 мск.
Кроме того, в выходные дни услуга будет доступна на электричках №6819/6829 Ростов – Куберле с отправлением в 07.28 мск и №6830/6820 Куберле – Ростов с отправлением из Сальска в 15.45 мск.
Стоимость передачи одного конверта 200 рублей, хранение первые сутки бесплатно, затем по 20 рублей в день.