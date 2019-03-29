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Полиция проверяет "разборки" школьниц и уборщицы в Ростове

29 марта 2019, 06:10
Фото: ВК: Это Ростов, детка!
Полиция Ростовской области проверяет инцидент, произошедший между школьницами и уборщицей в лицее, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

В соцсетях мама ученицы лицея №117 Ростова-на-Дону опубликовала видеозапись, на которой запечатлена уборщица. Ученица просит убрать огромного паука из туалета, но вместо уборки женщина начинает кричать на девочку.

"Уйди отсюда, дрянь такая", - слышен голос уборщицы. Скорее всего, сотрудницу лицея возмутило, что несовершеннолетняя снимает происходящее на камеру мобильника.

"В полицию поступало заявление, инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с детьми и их родителями. По данному факту проводится проверка", - отметили в ведомстве.

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