Полиция проверяет "разборки" школьниц и уборщицы в Ростове

В соцсетях мама ученицы лицея №117 Ростова-на-Дону опубликовала видеозапись, на которой запечатлена уборщица. Ученица просит убрать огромного паука из туалета, но вместо уборки женщина начинает кричать на девочку.
"Уйди отсюда, дрянь такая", - слышен голос уборщицы. Скорее всего, сотрудницу лицея возмутило, что несовершеннолетняя снимает происходящее на камеру мобильника.
"В полицию поступало заявление, инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с детьми и их родителями. По данному факту проводится проверка", - отметили в ведомстве.