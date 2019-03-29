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Роскомнадзор начал работу по применению закона о VPN-сервисах

29 марта 2019, 10:31
Фото: pixabay.com
Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что до собственников 10-ти VPN-сервисов уже довели требование подключиться к федеральной информационной госсистеме.

Требование регулятора должно быть исполнено в течение 30 рабочих дней. Те компании, которые проигнорируют требования Роскомнадзора или не исполнят их в установленный срок, могут потерять доступ к VPN-сервису. Об этом 28 марта сообщило агентство RNS.

В ведомстве также рассказали о роли федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”. Он формулирует требования к собственникам “анонимайзеров” и VPN-сервисов.

В этом году за игнорирование закона Роскомнадзор уже наложил на Google штраф в размере полумиллиона рублей. Пресс-служба ведомства обратила внимание, что к системе подключились Mail.Ru, “Яндекс” и Rambler.

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