Роскомнадзор начал работу по применению закона о VPN-сервисах

Требование регулятора должно быть исполнено в течение 30 рабочих дней. Те компании, которые проигнорируют требования Роскомнадзора или не исполнят их в установленный срок, могут потерять доступ к VPN-сервису. Об этом 28 марта сообщило агентство RNS.