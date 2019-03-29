Роскомнадзор начал работу по применению закона о VPN-сервисах

Требование регулятора должно быть исполнено в течение 30 рабочих дней. Те компании, которые проигнорируют требования Роскомнадзора или не исполнят их в установленный срок, могут потерять доступ к VPN-сервису. Об этом 28 марта сообщило агентство RNS.
В ведомстве также рассказали о роли федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”. Он формулирует требования к собственникам “анонимайзеров” и VPN-сервисов.
В этом году за игнорирование закона Роскомнадзор уже наложил на Google штраф в размере полумиллиона рублей. Пресс-служба ведомства обратила внимание, что к системе подключились Mail.Ru, “Яндекс” и Rambler.