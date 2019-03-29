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«Россети» поменяли руководителей в МРСК Сибири и МРСК Северного Кавказа

29 марта 2019, 13:39
Фото: rosseti.ru
В «Россетях» были проведены значительные перестановки кадров. Вместо главы ПАО «МРСК Сибири» Виталия Иванова на эту должность назначили Павла Акилина. Иванов теперь встал во главе МСРК Северного Кавказа.

По словам руководителя «Россетей» Павла Ливинского, от Акилина ожидают, что он сможет сохранить высокие темпы развития электросетевого комплекса Сибири, которые имеются сегодня. Он добавил, что Иванов и Акилин долгие годы работают в компании и подтвердили свой высокий профессиональный уровень и знания на разных должностях. Они оба начинали карьеру с рабочих позиций и хорошо разбираются во всех процессах, сообщают «Новые известия».

Так, Акилин отдал компании более 20 лет и поднялся с должности машиниста-обходчика оборудования турбин в ОАО «Удмуртэнерго» до руководящего поста. В 2017 году он в течение шести месяцев был заместителем генерального директора в МРСК «Сибири», а с сентября занял должность первого заместителя главы «Россетей», где работал до настоящего времени. Акилин контролировал такие сферы, как технологическое присоединение, реализация услуг, установление тарифов, инвестиции, экономика и финансы.

Иванов проработал в энергетической отрасли свыше 25 лет и обладает большим послужным списком. Он смог показать себя в качестве эффективного руководителя в Сибири: за 2,5 года его деятельности регион, ранее являвшийся убыточным, превратился в стабильно прибыльный. Одним из примеров стала зимняя Универсиада, прошедшая в Красноярске. На мероприятии не было зафиксировано ни одного перебоя в подаче электроэнергии, и это стало возможным благодаря масштабной работе энергетиков по подготовке события. Кроме этого, под руководством Иванова в Сибири запустили первую цифровую подстанцию и Центр управления сетями. Еще среди его достижений - эффективная работа в Сочи. На основе перечисленного можно говорить о наличии у него знаний об особенностях работы в южных регионах. Ливинский убежден, что при таких достижениях Иванов сможет решить все новые задачи и выведет электрокомплекс Кавказа на новый качественный уровень развития.

По словам главы «Россетей», в настоящее время компания стремится продолжить обозначенный курс развития МРСК Сибири. При этом руководство имеет все возможности для карьерного роста. На вновь назначенном руководителе лежит задача по увеличению показателей эффективности в перспективе при сохранении высокого уровня стабильности и качества подачи электроэнергии в сибирском регионе. Кроме этого, акцент будет сделан на внедрении современных цифровых технологий, подчеркнул Ливинский.

#Новости#Общество
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