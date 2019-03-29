«Россети» поменяли руководителей в МРСК Сибири и МРСК Северного Кавказа

По словам руководителя «Россетей» Павла Ливинского, от Акилина ожидают, что он сможет сохранить высокие темпы развития электросетевого комплекса Сибири, которые имеются сегодня. Он добавил, что Иванов и Акилин долгие годы работают в компании и подтвердили свой высокий профессиональный уровень и знания на разных должностях. Они оба начинали карьеру с рабочих позиций и хорошо разбираются во всех процессах, сообщают «Новые известия».
Так, Акилин отдал компании более 20 лет и поднялся с должности машиниста-обходчика оборудования турбин в ОАО «Удмуртэнерго» до руководящего поста. В 2017 году он в течение шести месяцев был заместителем генерального директора в МРСК «Сибири», а с сентября занял должность первого заместителя главы «Россетей», где работал до настоящего времени. Акилин контролировал такие сферы, как технологическое присоединение, реализация услуг, установление тарифов, инвестиции, экономика и финансы.
Иванов проработал в энергетической отрасли свыше 25 лет и обладает большим послужным списком. Он смог показать себя в качестве эффективного руководителя в Сибири: за 2,5 года его деятельности регион, ранее являвшийся убыточным, превратился в стабильно прибыльный. Одним из примеров стала зимняя Универсиада, прошедшая в Красноярске. На мероприятии не было зафиксировано ни одного перебоя в подаче электроэнергии, и это стало возможным благодаря масштабной работе энергетиков по подготовке события. Кроме этого, под руководством Иванова в Сибири запустили первую цифровую подстанцию и Центр управления сетями. Еще среди его достижений - эффективная работа в Сочи. На основе перечисленного можно говорить о наличии у него знаний об особенностях работы в южных регионах. Ливинский убежден, что при таких достижениях Иванов сможет решить все новые задачи и выведет электрокомплекс Кавказа на новый качественный уровень развития.
По словам главы «Россетей», в настоящее время компания стремится продолжить обозначенный курс развития МРСК Сибири. При этом руководство имеет все возможности для карьерного роста. На вновь назначенном руководителе лежит задача по увеличению показателей эффективности в перспективе при сохранении высокого уровня стабильности и качества подачи электроэнергии в сибирском регионе. Кроме этого, акцент будет сделан на внедрении современных цифровых технологий, подчеркнул Ливинский.