«Россети» поменяли руководителей в МРСК Сибири и МРСК Северного Кавказа

Иванов проработал в энергетической отрасли свыше 25 лет и обладает большим послужным списком. Он смог показать себя в качестве эффективного руководителя в Сибири: за 2,5 года его деятельности регион, ранее являвшийся убыточным, превратился в стабильно прибыльный. Одним из примеров стала зимняя Универсиада, прошедшая в Красноярске. На мероприятии не было зафиксировано ни одного перебоя в подаче электроэнергии, и это стало возможным благодаря масштабной работе энергетиков по подготовке события. Кроме этого, под руководством Иванова в Сибири запустили первую цифровую подстанцию и Центр управления сетями. Еще среди его достижений - эффективная работа в Сочи. На основе перечисленного можно говорить о наличии у него знаний об особенностях работы в южных регионах. Ливинский убежден, что при таких достижениях Иванов сможет решить все новые задачи и выведет электрокомплекс Кавказа на новый качественный уровень развития.