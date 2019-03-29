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"Сбербанк" одобрил сделки с эскроу-счетами на 102 млрд рублей

29 марта 2019, 12:54
Фото: freepik / freepik.com
"Сбербанк" одобрил 91 кредит с экскроу на общую сумму 102 миллиарда рублей, сообщил директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сбербанка Сергей Бессонов во время пресс-конференции в пятницу.

"Всего мы одобрили за год, с апреля 2018 года по март 2019 года, 91 сделку на общую сумму 102 миллиарда рублей. Это количество и сумма принятых решений, по которым ведется финансирование", - сообщил Бессонов. Он пояснил, что банк открыл 1239 счетов эскроу физических лиц и заключил 91 сделку кредитования с эскроу.

По данным Бессонова, лидерами стали Москва (62 миллиарда), Московская область (4,1 миллиарда), Ленинградская область (3,8 миллиарда).

"Ситуация на рынке с точки зрения динамики, с точки зрения заявок достаточно спокойная, мы ожидали больший объем застройщиков. Либо застройщики заняли выжидательную позицию, либо рассчитывают остаться по договорам участия в долевом строительстве, выполнив условия по 30% готовности", - отметил Бессонов.

Закон, ужесточающий правила строительства жилья, вступил в силу 1 июля 2018 года. Он предусматривает, что дольщики будут хранить свои деньги в банках до сдачи объекта, застройщику, в свою очередь, придется брать кредит на строительство. Однако, если дом готов на 30%, то разрешается использовать старую систему, при которой деньги приходили напрямую к стройфирме. До 1 июля 2019 года использование банков-посредников является добровольным, с 1 июля 2019 года оно станет обязательным.

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#Новости#Эксклюзив#Экономика
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