"Сбербанк" одобрил сделки с эскроу-счетами на 102 млрд рублей

Закон, ужесточающий правила строительства жилья, вступил в силу 1 июля 2018 года. Он предусматривает, что дольщики будут хранить свои деньги в банках до сдачи объекта, застройщику, в свою очередь, придется брать кредит на строительство. Однако, если дом готов на 30%, то разрешается использовать старую систему, при которой деньги приходили напрямую к стройфирме. До 1 июля 2019 года использование банков-посредников является добровольным, с 1 июля 2019 года оно станет обязательным.