"Сбербанк" одобрил сделки с эскроу-счетами на 102 млрд рублей

"Всего мы одобрили за год, с апреля 2018 года по март 2019 года, 91 сделку на общую сумму 102 миллиарда рублей. Это количество и сумма принятых решений, по которым ведется финансирование", - сообщил Бессонов. Он пояснил, что банк открыл 1239 счетов эскроу физических лиц и заключил 91 сделку кредитования с эскроу.
По данным Бессонова, лидерами стали Москва (62 миллиарда), Московская область (4,1 миллиарда), Ленинградская область (3,8 миллиарда).
"Ситуация на рынке с точки зрения динамики, с точки зрения заявок достаточно спокойная, мы ожидали больший объем застройщиков. Либо застройщики заняли выжидательную позицию, либо рассчитывают остаться по договорам участия в долевом строительстве, выполнив условия по 30% готовности", - отметил Бессонов.
Закон, ужесточающий правила строительства жилья, вступил в силу 1 июля 2018 года. Он предусматривает, что дольщики будут хранить свои деньги в банках до сдачи объекта, застройщику, в свою очередь, придется брать кредит на строительство. Однако, если дом готов на 30%, то разрешается использовать старую систему, при которой деньги приходили напрямую к стройфирме. До 1 июля 2019 года использование банков-посредников является добровольным, с 1 июля 2019 года оно станет обязательным.