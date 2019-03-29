Слепнев на КЭФ-2019: для российской продукции нет границ

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, в ходе проведения КЭФ специалисты смогли определить мероприятия по поддержанию проектов, у которых имеется весомый потенциал для экспорта. Главный плюс таких мероприятий заключается в том, что компании получат доступ к системе льготного банковского страхования. Взамен они возьмут на себя обязательства по повышению конкурентоспособности как на мировом, так и на российском рынках.