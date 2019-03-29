Старое название вернут хутору на Кубани, в котором рос Дерипаска

В хуторе в детстве жил российский миллиардер Олег Дерипаска, и хотя многие считают маленький населенный пункт его родиной, это не так. На Кубани родились родители Дерипаски, а сам он в хуторах Октябрьский и Железный под Усть-Лабинском прожил с семи до 11 лет.