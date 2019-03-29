Старое название вернут хутору на Кубани, в котором рос Дерипаска

Переименовать хутор Октябрьский в хутор Аргатов предложило Законодательное собрание края, инициативу поддержало правительство РФ.
В хуторе в детстве жил российский миллиардер Олег Дерипаска, и хотя многие считают маленький населенный пункт его родиной, это не так. На Кубани родились родители Дерипаски, а сам он в хуторах Октябрьский и Железный под Усть-Лабинском прожил с семи до 11 лет.
С 2016 года Дерипаска, представляющий себя лично и группу компаний "Базовый Элемент", выполняет соглашение о социально-экономическом развитии Усть-Лабинского района. В рамках соглашения новые дочерние компании "Базового Элемента" становятся на налоговый учет в районе.