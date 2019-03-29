Захарова: Россия, Нидерланды и Австралия не смогли договориться по MH17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 28 марта о том, что Россия, Нидерланды и Австралия не пришли к общему выводу по результатам трехсторонних консультаций по поводу крушения в 2014 году в Донбассе авиалайнера Boeing, который следовал рейсом MH17.

Газета «Известия» пишет, что на данный момент нет информации о новых встречах в трехстороннем формате между Россией, Австралией и Нидерландами.