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Захарова: Россия, Нидерланды и Австралия не смогли договориться по MH17

29 марта 2019, 10:46
Фото: pixabay.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 28 марта о том, что Россия, Нидерланды и Австралия не пришли к общему выводу по результатам трехсторонних консультаций по поводу крушения в 2014 году в Донбассе авиалайнера Boeing, который следовал рейсом MH17.

Газета «Известия» пишет, что на данный момент нет информации о новых встречах в трехстороннем формате между Россией, Австралией и Нидерландами.

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