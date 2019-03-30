"Донэнерго" уличили в нарушениях пожарной безопасности

Проверка проводилась региональным УМЧС в Каменске-Шахтинском на улице Котовского. Он продлилась в течение 20 дней. Выяснилось, что на первом этаже дверь эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания. Это затрудняет беспрепятственную и своевременную эвакуацию людей.