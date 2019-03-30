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"Донэнерго" уличили в нарушениях пожарной безопасности

30 марта 2019, 14:07
Фото: pixabay.com
В Ростовской области проверка работы компании "Донэнерго" выявила нарушения правил пожарной безопасности, говорится в документах, которые есть у RostovGazeta.

Проверка проводилась региональным УМЧС в Каменске-Шахтинском на улице Котовского. Он продлилась в течение 20 дней. Выяснилось, что на первом этаже дверь эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания. Это затрудняет беспрепятственную и своевременную эвакуацию людей.

Кроме того, в компании своевременно не перезаряжали огнетушители. Деревянные конструкции кровли основного здания не были обработаны огнезащитным составом.

От компании потребовали до 27 июля устранить нарушения. Она занимается передачей электроэнергии, чистая прибыль в 2017 году составила 93 миллиона рублей.

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