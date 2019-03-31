Число операций по банковским картам в Ростовской области выросло на 30%

По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 30,5%. Общая сумма операций, проведенных через платежные карты в торгово-розничной сети региона составила 262 миллиарда рублей, что на 27,6% больше, чем в 2017 году. Доля таких транзакций от общего числа операций по платежным картам в регионе достигла 75,8%.
По словам управляющей Отделением Банка России по Ростовской области Натальи Леонтьевой, жители и гости региона активно используют банковские карты для оплаты товаров и услуг. Рост числа безналичных операций наблюдается как в торговых и сервисных точках, так и онлайн. "Так, объем платежей за товары и услуги в сети Интернет в 2018 году увеличился на 41,5% по сравнению с предыдущим годом. Все это свидетельствует о наличии существенного спроса со стороны населения Дона на безналичные расчеты, в том числе с использованием дистанционных сервисов", сообщила она.
На начало 2019 года в Ростовской области насчитывалось 58 тысяч электронных терминалов, используемых для оплаты товаров и услуг. За год их число выросло на 23,5%.