ГК "Ростов-Дон" в пятый раз победил в Кубке России

Главный тренер "Ростов-Дона" Амброс Мартин поздравил соперника с хорошим выступлением. "У нас получилось победить, несмотря на некоторые обстоятельства, так как у нас команда можно сказать новая, плюс у нас еще есть некоторые проблемы с травмами", - пояснил тренер.