ГК "Ростов-Дон" в пятый раз победил в Кубке России

В воскресенье "Ростов-Дон" встретился с "Ладой" в рамках финала Кубка России. Изначально команды шли наравне и на перерыв они ушли при счете 12:13 в пользу ростовчанок. Они одержали победу и во всем матче со счетом 28:30.
"Ростов-Дон" стал победителем Кубка России в пятый раз подряд.
Главный тренер "Ростов-Дона" Амброс Мартин поздравил соперника с хорошим выступлением. "У нас получилось победить, несмотря на некоторые обстоятельства, так как у нас команда можно сказать новая, плюс у нас еще есть некоторые проблемы с травмами", - пояснил тренер.
Он добавил, что в первой половине матча "Ростов-Дон" не мог найти темп, так как соперник хорошо играл в атаке, и доставлял проблемы.
По словам старшего тренера "Лады" Александра Хомутова, команда пыталась играть в полную силу.