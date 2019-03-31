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ГК "Ростов-Дон" в пятый раз победил в Кубке России

31 марта 2019, 14:03
Фото: rostovhandball.ru
Гандбольному клубу "Ростов-Дон" удалось одержать победу в финале Кубка России, сообщил корреспондент RostovGazeta.

В воскресенье "Ростов-Дон" встретился с "Ладой" в рамках финала Кубка России. Изначально команды шли наравне и на перерыв они ушли при счете 12:13 в пользу ростовчанок. Они одержали победу и во всем матче со счетом 28:30.

"Ростов-Дон" стал победителем Кубка России в пятый раз подряд.

Главный тренер "Ростов-Дона" Амброс Мартин поздравил соперника с хорошим выступлением. "У нас получилось победить, несмотря на некоторые обстоятельства, так как у нас команда можно сказать новая, плюс у нас еще есть некоторые проблемы с травмами", - пояснил тренер.

Он добавил, что в первой половине матча "Ростов-Дон" не мог найти темп, так как соперник хорошо играл в атаке, и доставлял проблемы.

По словам старшего тренера "Лады" Александра Хомутова, команда пыталась играть в полную силу.

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