Ходорковский извинился перед главой Ростовской области по делу Шевченко

Дело Шевченко — первое в России по новой статье "деятельность нежелательной организации". Она находится под домашним арестом уже почти два месяца. В это время у нее скончалась дочь.
"Я подумал, что грубый и бессмысленный наезд на женщину с тремя детьми является идиотской инициативой местного губернатора. Я должен извиниться перед главой Ростовской области за свою точку зрения, так как оказалось, что дело идет по поручению администрации президента. Его ведет центральный аппарат СК, который в нормальной жизни занимается маньяками и крупными преступлениями", - пояснил Ходорковский.
Он добавил, что Шевченко прочитала две лекции. По его словам, ей занимаются сразу четыре человека, а контролирует генерал.
В целом Ходорковский был очень возмущен сложившейся ситуацией. Он рассказал, что не существует никаких документов, подтверждающих сотрудничество Шевченко с нежелательной организацией. По его словам, это никого не останавливает.