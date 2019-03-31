Ходорковский извинился перед главой Ростовской области по делу Шевченко

"Я подумал, что грубый и бессмысленный наезд на женщину с тремя детьми является идиотской инициативой местного губернатора. Я должен извиниться перед главой Ростовской области за свою точку зрения, так как оказалось, что дело идет по поручению администрации президента. Его ведет центральный аппарат СК, который в нормальной жизни занимается маньяками и крупными преступлениями", - пояснил Ходорковский.