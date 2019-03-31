На проведение Сабантуя в Ростове выделили чуть больше 100 тысяч рублей

В июне в Ростове состоится этнографический праздник Сабантуй, который традиционно празднуют башкиры и татары. Областное правительство выделяет на организацию Сабантуя 114 тысяч рублей.
На эти средства исполнитель должен написать сценарий, организовать и провести двухчасовой концерт на площадке праздника, организовать игры и обеспечить участие в празднике нескольких делегаций.
Например, в спортивно-развлекательной части праздника должно быть не менее 10 игр, в том числе состязания по традиционной борьбе «Корэш», бегу в мешках, ловле монеты ртом в тазике с кефиром и другим национальным забавам.
На концерт же организаторы должны привезти не меньше двух звезд эстрады из Башкортостана и Татарстана.
«Обеспечить участие в мероприятии представителей этнических землячеств и диаспор Ростовской области (не менее 10 национальностей), официальной делегации Республики Татарстан, не менее двух мастеров эстрады Республики Татарстан и Республики Башкортостан», - говорится в техническом задании.
Сабантуй в Ростове должен пройти с 6 по 30 июня. Точная дата еще не определена.