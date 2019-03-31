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Объявлен сбор средств для семьи погибшего гонщика из Ростова

31 марта 2019, 15:28
Фото: Комитет по трофи-рейдам РАФ
Во время первого этапа Чемпионата России по трофи-рейдам в воскресенье погиб гонщик из Ростова Александр Ерыжинский, объявляется сбор средств для семьи погибшего, сообщает пресс-служба Чемпионата.

Чемпионат России по трофи-рейдам проводится в Геленджике. Во время гонки произошла трагедия с экипажем №49, внедорожник сорвался в обрыв. В результате аварии пострадали Михаил Чайковский и Александр Ерыжинский. Оперативные службы, которые дежурили на Чемпионате, прибыли в течение 30 минут. Пилота - Чайковского медики доставили в больницу Геленджика.

"Штурман Ерыжинский погиб. Выражаем искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Александра. Расследованием инцидента занимаются компетентные органы", - поделились организаторы мероприятия.

На официальной странице комитета по трофи-рейдам в соцсетях сообщается номер карты супруги погибшего, куда можно переводить деньги в помощь семье трагически погибшего Александра.

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