Объявлен сбор средств для семьи погибшего гонщика из Ростова

Чемпионат России по трофи-рейдам проводится в Геленджике. Во время гонки произошла трагедия с экипажем №49, внедорожник сорвался в обрыв. В результате аварии пострадали Михаил Чайковский и Александр Ерыжинский. Оперативные службы, которые дежурили на Чемпионате, прибыли в течение 30 минут. Пилота - Чайковского медики доставили в больницу Геленджика.