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Бизнесмена в Ростове заставят уничтожить поддельный товар Аррle

1 апреля 2019, 18:09
Фото: pxhere.com
Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о конфискации и уничтожении поддельного товара Аррle, изъятого в аэропорту Платов, сообщается в картотеке дел.

В суд обратились представители Линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации в аэропорту Платов с заявлением о привлечении к административной ответственности предпринимателя Алексея Бараненкова. Бизнесмен торговал поддельными наушниками, зарядными устройствами, чехлами для телефонов, переходниками для наушников, которые были маркированы под бренд Аррle. Предпринимателя за нарушение закона оштрафовали на 50 тысяч рублей.

"По решению суда изъятый по протоколу осмотра товар необходимо конфисковать и уничтожить", - говорится в решении суда.

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#Новости#Происшествия
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