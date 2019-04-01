Бизнесмена в Ростове заставят уничтожить поддельный товар Аррle

В суд обратились представители Линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации в аэропорту Платов с заявлением о привлечении к административной ответственности предпринимателя Алексея Бараненкова. Бизнесмен торговал поддельными наушниками, зарядными устройствами, чехлами для телефонов, переходниками для наушников, которые были маркированы под бренд Аррle. Предпринимателя за нарушение закона оштрафовали на 50 тысяч рублей.