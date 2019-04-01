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Гражданин США пытался украсть экспонат из музея Аушвиц

1 апреля 2019, 12:50
Фото: pxhere.com/ru
Турист из США был задержан во время кражи рельсов из польского музея холокоста Аушвиц (Освенцим).

За кражу представляющего культурную ценность экспоната 37-летний мужчина может лишиться свободы на срок до 10 лет, информирует газета «Известия» 1 апреля.

Задержанный свою вину полностью признал.

Ранее в музее уже случались случай вандализма. В 2009 году с ворот учреждения похитили надпись «Arbeit Macht Frei», которую позднее нашли разрезанной на части. Виновный в краже гражданин Швеции получил два года лишения свободы.

Аушвиц являлся крупнейшим концентрационным лагерем времён Второй мировой войны.

#Новости#Происшествия
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