«Мы хотим быть лучшими по качеству продукта и сервиса»

— У нас одни из самых продвинутых сервисов как для клиентов, так и для партнеров-застройщиков.В 2018 году у нас появился ряд удобных цифровых сервисов для ипотечных клиентов. Мы запустили личный кабинет ипотечного заемщика, где клиент проходит весь процесс одобрения ипотеки онлайн, включая заказ оценки и страховки, и уже сейчас получаем до 40% заявок онлайн. Кроме того, мы разработали и внедрили удобный и технологичный процесс передачи заявки и документов наших партнеров напрямую в систему банка, без ручной обработки сотрудником. Это важное ноу-хау, так как не только сокращает расходы банка, но и полностью исключает возможность ошибок. Время от отправки заявки партнером до попадания в кредитный конвейер сократилось до 15 минут. В 2019-м наша цель — закрепить статус Альфа-банка как ключевого и технологичного участника рынка ипотеки.