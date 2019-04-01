В Новороссийске задержали две тонны украинской заправки для борща

"В ходе проведения аналитической работы должностными лицами центра оперативного мониторинга и управления рисками Новороссийской таможни было установлено, что данная товарная партия обладает потенциальным риском нарушения таможенного законодательства. Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. №1716-83 установлен запрет на ввоз из Украины некоторых видов продуктов переработки овощей и фруктов, а заявленный товар, по своему описанию очень близкий к запрещенному, и был классифицирован в декларации на товары, как не подпадающий под запрет «кетчуп томатный и прочие томатные соусы", - сказано в сообщении.