В Новороссийске задержали две тонны украинской заправки для борща

Posted 1 апреля 2019, 18:50
Published 1 апреля 2019, 18:50
Modified 1 октября, 14:45
Updated 1 октября, 14:45
Контейнер с украинским товаром «томатные соусы» прибыл в порт Новороссийск морским транспортом. Так, на таможенном посту в порту Новороссийска были задержаны свыше 4,3 тысячи упаковки томатной заправки для борща. Стоимость товара составила более 151,4 тысячи рублей.
Образцы товара были отправлены на экспертизу, по результатам которой установлено, что по составу компонентов в упаковках находится не томатный соус, а овощная консерва.
"В ходе проведения аналитической работы должностными лицами центра оперативного мониторинга и управления рисками Новороссийской таможни было установлено, что данная товарная партия обладает потенциальным риском нарушения таможенного законодательства. Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. №1716-83 установлен запрет на ввоз из Украины некоторых видов продуктов переработки овощей и фруктов, а заявленный товар, по своему описанию очень близкий к запрещенному, и был классифицирован в декларации на товары, как не подпадающий под запрет «кетчуп томатный и прочие томатные соусы", - сказано в сообщении.
В результате таможня возбудила дело об административном правонарушении о заявлении декларантом недостоверных сведений о товарах, а груз был выслан с территории России.
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