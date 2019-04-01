Журналист из США выяснил причину популярности гематогена в России

Несмотря на то, что журналист счёл ужасным основу для изготовления сладкого батончика - кровь крупного рогатого скота - гематолог Томас ДеЛугери подчеркнул, что такое лакомство может принести пользу для здоровья. Он отметил, что батончик содержит дневную норму железа для детей - 10 миллиграммов.