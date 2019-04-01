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Журналист из США выяснил причину популярности гематогена в России

1 апреля 2019, 12:50
Фото: ru.m.wikipedia.org
Американский журналист Марк Хей провел расследование о причинах популярности в России гематогена.

Результаты его работы были опубликованы в одном из сетевых изданий, сообщает газета «Известия».

Журналист отметил, что во времена СССР гематоген часто давали детям в качестве сладкого лакомства. Хей опросил экспертов, родившихся в России. Они подтвердили, что в детстве часто употребляли гематоген, считавшийся безвредной биодобавкой.

Несмотря на то, что журналист счёл ужасным основу для изготовления сладкого батончика - кровь крупного рогатого скота - гематолог Томас ДеЛугери подчеркнул, что такое лакомство может принести пользу для здоровья. Он отметил, что батончик содержит дневную норму железа для детей - 10 миллиграммов.

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