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Пациентов перинатального центра в Ростове кормили просрочкой

2 апреля 2019, 15:40
Фото: ОНФ
В Ростове-на-Дону в ходе проверки в областном перинатальном центре обнаружили просроченные продукты, сообщили активисты "ОНФ".

Качество питания проверил эксперт и сотрудники прокуратуры, они выявили несколько нарушений. В центре обнаружили продукты с истекшим сроком годности и без маркировки.

"К дисциплинарной ответственности привлекли двух должностных лиц. Также завели дела об административных правонарушениях и направили в суд", - пояснили общественники.

Исследования показали, что нормам не соответствуют молочные продукты ростовского производителя "Эдельвейс", Тацинского молочного завода, ОАО Маслосырзавод "Славянский" и компании "Молочная Долина".

Отмечается, что поставщиками некачестенной продукции оказались "Компания "Век", "Донторг", "Парус" и "Торговый дом "Купец".

Фальсификаты чаще всего вместо молочных жиров содержат растительные, что негативно влияет на печень. Проверки совместно с сотрудниками прокуратуры будут продолжены в дальнейшем.

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