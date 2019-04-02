Пациентов перинатального центра в Ростове кормили просрочкой

Качество питания проверил эксперт и сотрудники прокуратуры, они выявили несколько нарушений. В центре обнаружили продукты с истекшим сроком годности и без маркировки.
"К дисциплинарной ответственности привлекли двух должностных лиц. Также завели дела об административных правонарушениях и направили в суд", - пояснили общественники.
Исследования показали, что нормам не соответствуют молочные продукты ростовского производителя "Эдельвейс", Тацинского молочного завода, ОАО Маслосырзавод "Славянский" и компании "Молочная Долина".
Отмечается, что поставщиками некачестенной продукции оказались "Компания "Век", "Донторг", "Парус" и "Торговый дом "Купец".
Фальсификаты чаще всего вместо молочных жиров содержат растительные, что негативно влияет на печень. Проверки совместно с сотрудниками прокуратуры будут продолжены в дальнейшем.