Ростовская область стала второй по числу жертв в крупных ДТП

Posted 2 апреля 2019, 14:43
Published 2 апреля 2019, 14:43
Modified 1 октября, 15:06
Updated 1 октября, 15:06
МВД относят к данной категории ДТП, в которых насчитывается более трех погибших или более 14 раненых. Таким образом в 2018 году в Ростовской области произошло восемь таких автомобильных аварий. В этих ДТП погибли в общей сложности 28 человек, ранены - 64 человека.
Первое место по показателю смертности в крупных ДТП занял соседний Краснодарский край. Там за год было зафиксировано 12 ДТП с особо тяжкими последствиями, в которых погибли 37 человек и 81 человек получил ранения. Также в тройку вошла Башкирия погибли, где зафиксировано шесть подобных аварий, жертвами которых стали 46 человек, а ранения получили 26.
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