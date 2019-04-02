Ростовская область стала второй по числу жертв в крупных ДТП

Первое место по показателю смертности в крупных ДТП занял соседний Краснодарский край. Там за год было зафиксировано 12 ДТП с особо тяжкими последствиями, в которых погибли 37 человек и 81 человек получил ранения. Также в тройку вошла Башкирия погибли, где зафиксировано шесть подобных аварий, жертвами которых стали 46 человек, а ранения получили 26.