Альфа-Банк нарастил выдачу потребительских кредитов почти в два раза

«Спрос на кредиты наличными растет. За последний месяц портфель увеличился на 4%. Этому способствует в том числе и стремительная цифровизация бизнеса. Так, например, мы значительно усовершенствовали процедуру оформления потребительского кредита, теперь его можно получить в мобильном приложении всего за несколько минут. Наша цель - увеличить продажу потребительских кредитов на 48% до конца этого года», — прокомментировала директор по развитию бизнеса потребительского кредитования розничного бизнеса Альфа-Банка Ирина Баранова.