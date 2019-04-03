Альфа-Банк нарастил выдачу потребительских кредитов почти в два раза

Доля Альфа-Банка на рынке по данным Frank Research Group, превысила 4,46%. За год доля банка выросла на 32%. Средний размер кредита составил 485 тыс. рублей, а средний срок 4 года.
Потребительский кредит в Альфа-Банке можно оформить по ставке от 11,99% годовых на срок до 5 лет, максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. Рефинансировать кредиты сторонних банков клиенты могут по ставке от 11,99% годовых.
«Спрос на кредиты наличными растет. За последний месяц портфель увеличился на 4%. Этому способствует в том числе и стремительная цифровизация бизнеса. Так, например, мы значительно усовершенствовали процедуру оформления потребительского кредита, теперь его можно получить в мобильном приложении всего за несколько минут. Наша цель - увеличить продажу потребительских кредитов на 48% до конца этого года», — прокомментировала директор по развитию бизнеса потребительского кредитования розничного бизнеса Альфа-Банка Ирина Баранова.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США.
Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.По состоянию на 31 декабря 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 530 тыс. корпоративных клиентов и 16,1 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 752 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.