"Неделя молитвы" стартовала в СИЗО и ИК Ростовской области

В первый день акции молебен провели в СИЗО№1 Ростова-на-Дону. Иерей Александр Кушнир провел молебен обо всех заключенных под стражу и членах их семей. После этого осужденных помазали святым миром, привезенным из базилики Святителя Николая в Бари.