«Россия» вошла в рейтинг лучших авиакомпаний Европы

Американский сервис для путешественников составил рейтинг лучших авиакомпаний мира. Список составлялся по отзывам пользователей портала.
Среди лучших региональных авиаперевозчиков названа компания «Россия», входящая в группу «Аэрофлота». Пользователи похвалили авиакомпанию за внимательный персонал и приятное обслуживание в полете.
Ранее авиакомпания сообщала, что полностью обновила меню бортового питания. Кроме того, во время полета пассажирам предлагаются разнообразные мультимедийные развлечения, в том числе рассчитанные на детей.
В десятку лучших авиакомпаний мира вошли в основном азиатские перевозчики. На первом месте оказались сингапурские авиалинии Singapore Airlines, на втором Qatar Airways, а на третьем – EVA Air из Тайваня.
«Россия» стала единственной отечественной авиакомпанией, представленной в рейтинге.