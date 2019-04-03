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«Россия» вошла в рейтинг лучших авиакомпаний Европы

3 апреля 2019, 10:52
Фото: АК "Россия"
Авиакомпания «Россия» названа в числе лучших авиакомпаний Европы, говорится в рейтинге Tripadvisor.

Американский сервис для путешественников составил рейтинг лучших авиакомпаний мира. Список составлялся по отзывам пользователей портала.

Среди лучших региональных авиаперевозчиков названа компания «Россия», входящая в группу «Аэрофлота». Пользователи похвалили авиакомпанию за внимательный персонал и приятное обслуживание в полете.

Ранее авиакомпания сообщала, что полностью обновила меню бортового питания. Кроме того, во время полета пассажирам предлагаются разнообразные мультимедийные развлечения, в том числе рассчитанные на детей.

Фото: АК "Россия"

В десятку лучших авиакомпаний мира вошли в основном азиатские перевозчики. На первом месте оказались сингапурские авиалинии Singapore Airlines, на втором Qatar Airways, а на третьем – EVA Air из Тайваня.

«Россия» стала единственной отечественной авиакомпанией, представленной в рейтинге.

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