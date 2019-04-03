Ростов стал лидером по размеру зарплаты для программистов в России

Posted 3 апреля 2019, 13:33
Published 3 апреля 2019, 13:33
Modified 1 октября, 14:04
Updated 1 октября, 14:04
Так, программисту со знанием языка SAS на Дону готовы положить 435 750 рублей оклада при 7 вакансиях. При этом гораздо более популярны в Ростове языки программирования 1С и SQL: для программистов, владеющих этими языками, работодатели предлагают около 150 вакансий с оплатой около 50 тысяч рублей.
При этом на рынке представлено множество языков программирования, в исследовании во внимание бралось не менее 50. "При этом если взять самые востребованные языки, то топ-10 языков покрывает 89,5% потребностей рынка. Остальные 40 языков, которые участвуют в этом исследовании делят между собой 10,5% рынка. Самый "дорогой" из популярных языков - то есть язык программирования с самой высокой средней зарплатой - это Python, при этом доля вакансий, где требуется Python - 4,3%. На втором месте - Java с долей вакансий 5,2%, на третьем Java-Script - 6,3%", - говорится в исследовании.
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