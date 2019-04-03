Ростов стал лидером по размеру зарплаты для программистов в России

При этом на рынке представлено множество языков программирования, в исследовании во внимание бралось не менее 50. "При этом если взять самые востребованные языки, то топ-10 языков покрывает 89,5% потребностей рынка. Остальные 40 языков, которые участвуют в этом исследовании делят между собой 10,5% рынка. Самый "дорогой" из популярных языков - то есть язык программирования с самой высокой средней зарплатой - это Python, при этом доля вакансий, где требуется Python - 4,3%. На втором месте - Java с долей вакансий 5,2%, на третьем Java-Script - 6,3%", - говорится в исследовании.