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Депутаты отложили закон о запрете размещения в жилых домах хостелов

4 апреля 2019, 11:17
Фото: pixabay.com
Депутаты Государственной Думы провели повторное слушание проекта закона о запрете создания хостелов в жилых помещениях. Утвержденная редакция проекта вступит в силу в октябре текущего года.

6 марта депутаты в третьем чтении одобрили законопроект. В пользу редакции проекта проголосовало 410 депутатов, против высказался лишь один. В качестве авторов проекта выступили председатель думского комитета ЖКХ Галина Хованская и её заместитель Елена Николаева, а также некоторые другие депутаты. Об этом 4 апреля рассказала агентство RNS.

Суть законопроекта заключается в том, чтобы внести в жилищный кодекс пункт, который бы запрещал использование квартир многоэтажных домов в качестве гостиниц и хостелов. Но 13 марта Совфед не поддержал инициативу.

Ведомствам не удалось договориться по поводу срока вступления законопроекта в силу. В связи с этим, в Совете Федерации предложили отложить срок принятия до октября.

Через некоторое время результаты работы согласительной комиссии показали, что её члены на данный момент не могут принять единое решение. В связи с этим было решено продлить работу комиссии.

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