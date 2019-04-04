Депутаты отложили закон о запрете размещения в жилых домах хостелов

6 марта депутаты в третьем чтении одобрили законопроект. В пользу редакции проекта проголосовало 410 депутатов, против высказался лишь один. В качестве авторов проекта выступили председатель думского комитета ЖКХ Галина Хованская и её заместитель Елена Николаева, а также некоторые другие депутаты. Об этом 4 апреля рассказала агентство RNS.
Суть законопроекта заключается в том, чтобы внести в жилищный кодекс пункт, который бы запрещал использование квартир многоэтажных домов в качестве гостиниц и хостелов. Но 13 марта Совфед не поддержал инициативу.
Ведомствам не удалось договориться по поводу срока вступления законопроекта в силу. В связи с этим, в Совете Федерации предложили отложить срок принятия до октября.
Через некоторое время результаты работы согласительной комиссии показали, что её члены на данный момент не могут принять единое решение. В связи с этим было решено продлить работу комиссии.