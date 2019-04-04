Дизельное топливо упало в цене на ростовских заправках

На 1 апреля 2019 года стоимость бензина марки Аи-92 составила 43,18 рубля за литр, что на 19 копеек больше, чем в марте. Также на 19 копеек за месяц выросла средняя стоимость бензина марки Аи-95, средняя стоимость которого составила 46,76 рубля за литр.