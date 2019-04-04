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Дизельное топливо упало в цене на ростовских заправках

4 апреля 2019, 11:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Ростове-на-Дону в апреле продолжилось снижение средней цены на дизельное топливо, однако стоимость бензина выросла, следует из информации Территориального органа госстатистики.

На 1 апреля 2019 года стоимость бензина марки Аи-92 составила 43,18 рубля за литр, что на 19 копеек больше, чем в марте. Также на 19 копеек за месяц выросла средняя стоимость бензина марки Аи-95, средняя стоимость которого составила 46,76 рубля за литр.

Наибольший рост средней цены продемонстрировал бензин марки Аи-98, который за месяц подорожал сразу на 52 копейки до 50,48 рубля за литр.

При этом цены на дизельное топливо в донской столице продолжили снижаться. На начало месяца стоимость литра дизтоплива в Ростове составила 45,03 рубля, что на 59 копеек ниже средней цены, зафиксированной в марте.

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