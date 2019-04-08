Еще 19 дорог отремонтируют в Ростове в рамках нацпроекта

Posted 8 апреля 2019, 14:48
Published 8 апреля 2019, 14:48
Modified 1 октября, 14:10
Updated 1 октября, 14:10
В настоящее время в Ворошиловском районе готовят к ремонту улицы Вологодскую и Беляева, а также проспект Королева.
Кроме того, в текущем году отреставрируют участки проспекта Мира, улиц Страны Советов, Металлургической, Вавилова, Гусева, Зои Космодемьянской, Лелюшенко, Катаева, Московской, Мурлычева, Некрасовской, Таганрогской, а также переулков Кривошлыковского, Рыбного, Ставского. Отремонтируют и дорожное покрытие моста через реку Дон на Западном обходе.
Отмечается, что подрядчиков на ремонт дорог определят до конца апреля.
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