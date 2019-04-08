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Posted 8 апреля 2019, 14:48

Published 8 апреля 2019, 14:48

Modified 1 октября, 14:10

Updated 1 октября, 14:10

Еще 19 дорог отремонтируют в Ростове в рамках нацпроекта

8 апреля 2019, 14:48
В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Ростове-на-Дону в 2019 году отремонтируют еще 19 объектов, сообщило областное правительство.

В настоящее время в Ворошиловском районе готовят к ремонту улицы Вологодскую и Беляева, а также проспект Королева.

Кроме того, в текущем году отреставрируют участки проспекта Мира, улиц Страны Советов, Металлургической, Вавилова, Гусева, Зои Космодемьянской, Лелюшенко, Катаева, Московской, Мурлычева, Некрасовской, Таганрогской, а также переулков Кривошлыковского, Рыбного, Ставского. Отремонтируют и дорожное покрытие моста через реку Дон на Западном обходе.

Отмечается, что подрядчиков на ремонт дорог определят до конца апреля.

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