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Posted 8 апреля 2019, 10:57

Published 8 апреля 2019, 10:57

Modified 17 сентября 2022, 15:57

Updated 17 сентября 2022, 15:57

Три человека погибли в столкновении фуры и легковушки под Ростовом

8 апреля 2019, 10:57
Сюжет
Эксклюзив
В воскресенье вечером в столкновении фуры и Citroen погибли водитель и два пассажира легковушки, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 16.45 на 30-м километре автодороги «Ростов-Волгодонск» на перекрестке выезда из села Веселого. По предварительным данным, 30-летний водитель Citroen не предоставил преимущество в движении большегрузу и врезался в него. За рулем фуры находился 33-летний мужчина.

«В результате аварии погибли водитель иномарки и его пассажиры: 25-летний мужчина, а также 22-летняя девушка. По факту ДТП проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

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