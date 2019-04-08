Три человека погибли в столкновении фуры и легковушки под Ростовом

Posted 8 апреля 2019, 10:57
Published 8 апреля 2019, 10:57
Modified 17 сентября 2022, 15:57
Updated 17 сентября 2022, 15:57
Авария произошла в 16.45 на 30-м километре автодороги «Ростов-Волгодонск» на перекрестке выезда из села Веселого. По предварительным данным, 30-летний водитель Citroen не предоставил преимущество в движении большегрузу и врезался в него. За рулем фуры находился 33-летний мужчина.
«В результате аварии погибли водитель иномарки и его пассажиры: 25-летний мужчина, а также 22-летняя девушка. По факту ДТП проводится проверка», — рассказали в ведомстве.