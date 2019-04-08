В Крыму введение курортных сборов перенесли на 2021 год

В Крыму рассматривается вопрос об установлении курортного сбора. Местные депутаты перенесли его введение на май 2021 года, в то время как в других регионах уже около года действует так называемый налог на путешествия.

Телеканал «360» сообщает, что в пользу переноса даты запуска курортного сбора депутаты проголосовали в двух чтениях на внеочередной сессии государственного совета Крыма. Его глава Владимир Константинов мотивировал решение массивом обращений представителей бизнеса, которые обеспокоены адаптацией к новому механизму туристического потока после открытия железной дороги в Крым. Константинов также добавил, что до запуска взимания курортного сбора аналитики в области туризма акцентируют внимание на существенных имиджевых и репутационных рисках в сезоне 2019 года. Он также добавил, что первостепенно предстоит разработать систему по легализации съема жилья и нежилых помещений от физлиц. Отмечается, что обновленная дата курортного сбора перенесена — 1 мая 2021 года.