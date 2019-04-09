rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Данных о количестве трансгендеров в России нет из-за трансфобии населения

9 апреля 2019, 14:43
Фото: RostovGazeta
В России социологические исследования трансгендеров провести невозможно, так как большая часть таких людей не любят говорить об этом, сообщила во время первого южного фестиваля феминисток в Ростове транс-активистка, консультантка проекта «Т-Действие» Екатерина Мессорош.

«Если вы хотите узнать статистику о трансгендерных людях — сколько таких детей в России, чем они занимаются, какое распределение трансмужчин и трансженщин, — то ее не существует. Самая большая трудность — проблема выборки. Репрезентативную выборку по транслюдям получить нельзя, вследствие того, что они пытаются спрятаться. У нас довольно траснфобное общество», — считает Мессорош.

Она отметила, что существуют разные медицинские данные: один на 100 тысяч человек (хотя это данные 50-х), один на 10 тысяч, один на пять тысяч, на три тысячи. «Последнее я встречала в российской медицинской статистике. Европейские и американские данные говорят, что это от 0,1 до 1% населения. Понятно, что чем меньше стигмы (навешивания негативных ярлыков — RostovGazeta), тем больше людей могут об этом заявить», — добавила активистка.

Материалы по теме
Власти назвали "глупостью" сообщения о гей-параде в Ростовской областиФестиваль феминисток прошел в Ростове, несмотря на угрозы. Фоторепортаж
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00