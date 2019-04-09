Данных о количестве трансгендеров в России нет из-за трансфобии населения

Она отметила, что существуют разные медицинские данные: один на 100 тысяч человек (хотя это данные 50-х), один на 10 тысяч, один на пять тысяч, на три тысячи. «Последнее я встречала в российской медицинской статистике. Европейские и американские данные говорят, что это от 0,1 до 1% населения. Понятно, что чем меньше стигмы (навешивания негативных ярлыков — RostovGazeta), тем больше людей могут об этом заявить», — добавила активистка.