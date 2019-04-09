С кубанского мясокомбината через суд хотят взыскать почти 2 млн долга

Posted 9 апреля 2019, 06:34
Published 9 апреля 2019, 06:34
Modified 17 сентября 2022, 15:57
Updated 17 сентября 2022, 15:57
С заявлением в суд обратилась компания «Ленинградское», которая хочет получить более 1,6 миллиона рублей долга с «Павловского мясокомбината». Судебное разбирательство несколько раз откладывали.Теперь рассмотрение дела состоится 30 мая.
«Павловский мясокомбинат» является частью концерна «Покровский». В него входят свыше 35 предприятий в пяти отраслях на территории ЮФО. Истец предоставляет услуги в области животноводства.