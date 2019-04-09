С кубанского мясокомбината через суд хотят взыскать почти 2 млн долга

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В Арбитражный суд Краснодаского края поступил иск с требованием взыскать крупную сумму с «Павловского мясокомбината», говорится в документах суда.

С заявлением в суд обратилась компания «Ленинградское», которая хочет получить более 1,6 миллиона рублей долга с «Павловского мясокомбината». Судебное разбирательство несколько раз откладывали.Теперь рассмотрение дела состоится 30 мая. «Павловский мясокомбинат» является частью концерна «Покровский». В него входят свыше 35 предприятий в пяти отраслях на территории ЮФО. Истец предоставляет услуги в области животноводства. Материалы по теме Более 2 млн руб взыскали с бизнесвумен под Ростовом Более 81 млн могут взыскать с ЮФУ за срыв контракта по разработке катера