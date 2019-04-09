rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 апреля 2019, 06:34

Published 9 апреля 2019, 06:34

Modified 17 сентября 2022, 15:57

Updated 17 сентября 2022, 15:57

С кубанского мясокомбината через суд хотят взыскать почти 2 млн долга

9 апреля 2019, 06:34
Сюжет
Эксклюзив
В Арбитражный суд Краснодаского края поступил иск с требованием взыскать крупную сумму с «Павловского мясокомбината», говорится в документах суда.

С заявлением в суд обратилась компания «Ленинградское», которая хочет получить более 1,6 миллиона рублей долга с «Павловского мясокомбината». Судебное разбирательство несколько раз откладывали.Теперь рассмотрение дела состоится 30 мая.

«Павловский мясокомбинат» является частью концерна «Покровский». В него входят свыше 35 предприятий в пяти отраслях на территории ЮФО. Истец предоставляет услуги в области животноводства.

Материалы по теме
Более 2 млн руб взыскали с бизнесвумен под РостовомБолее 81 млн могут взыскать с ЮФУ за срыв контракта по разработке катера
#Экономика#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика