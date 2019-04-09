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Posted 9 апреля 2019, 17:54

Published 9 апреля 2019, 17:54

Modified 17 сентября 2022, 15:58

Updated 17 сентября 2022, 15:58

Трансгендерность могут перестать считать психическим заболеванием в России

9 апреля 2019, 17:54
В России перестанут считать расстройство гендерной идентичности психическим заболеванием, когда примут новые нормы ВОЗ, сообщила во время первого южного фемфеста в Ростове транс-активистка, консультантка проекта Т-Действие Екатерина Мессорош.

«В России нет медицинских документов, регулирующих переход в другой пол. Все, что есть, — это то, как можно поменять паспорт. И самое забавное, что это закон 1997 года: „Нужен документ о смене пола, выданный медицинской организацией по форме и в порядке, который установлен федеральным органом власти“. Форма и порядок появились в 2017 году. До этого документы меняли исключительно через суд, соответственно, произошла ли смена пола, определял судья», — рассказала Мессорош. Она отметила, что последние два года менять документы стало легче, и люди это делают чаще.

«Есть еще один момент, которого ждут транслюди. По „Международному классификатору болезней“ трансгендерность была психическим расстройством. Он был одобрен в мае 1990 года, ему 27 лет. С классификатором не согласны европейская и международная психическая ассоциация, но ВОЗ — это медленная бюрократическая машина», — считает активистка. По ее словам, в 2018 году была одобрена новая версия классификатора, в котором расстройство гендерной идентичности исключили из списка психических заболеваний. «Но когда она будет принята в РФ, непонятно. Предыдущую принимали семь лет», — добавила Мессорош.

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