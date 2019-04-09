Трансгендерность могут перестать считать психическим заболеванием в России

«В России нет медицинских документов, регулирующих переход в другой пол. Все, что есть, — это то, как можно поменять паспорт. И самое забавное, что это закон 1997 года: „Нужен документ о смене пола, выданный медицинской организацией по форме и в порядке, который установлен федеральным органом власти“. Форма и порядок появились в 2017 году. До этого документы меняли исключительно через суд, соответственно, произошла ли смена пола, определял судья», — рассказала Мессорош. Она отметила, что последние два года менять документы стало легче, и люди это делают чаще.