Ростовская область стала третьей в РФ по числу погибших в ДТП в 2018 году

Posted 10 апреля 2019, 07:10
Published 10 апреля 2019, 07:10
Modified 1 октября, 14:38
Updated 1 октября, 14:38
За указанный период в регионе в дорожно-транспортных происшествиях погибли 554 человека, различные повреждения получили 4,86 тысячи человек.
Всего в 2018 году в области произошло 3,925 аварий.
Больше всего погибших в ДТП за 2018 год было в Краснодарском крае, 1,053 тысячи человек. При этом в регионе произошло более семи тысяч аварий. На втором месте Московская область с 938 жертвами ДТП.
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