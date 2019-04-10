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Posted 10 апреля 2019, 07:10

Published 10 апреля 2019, 07:10

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

Ростовская область стала третьей в РФ по числу погибших в ДТП в 2018 году

10 апреля 2019, 07:10
Ростовская область стала третьим российским регионом по числу жертв аварий в 2018 году, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.

За указанный период в регионе в дорожно-транспортных происшествиях погибли 554 человека, различные повреждения получили 4,86 тысячи человек.

Всего в 2018 году в области произошло 3,925 аварий.

Больше всего погибших в ДТП за 2018 год было в Краснодарском крае, 1,053 тысячи человек. При этом в регионе произошло более семи тысяч аварий. На втором месте Московская область с 938 жертвами ДТП.

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