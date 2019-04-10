Скейт-парк появится в Ростове к концу апреля

Как гласит объявление на подходе к объекту, «это не сцена, это скейт-парк».
Согласно написанной на плакате информации, площадка для катания на роликах, роликовых досках и велосипедов BMX будет бесплатной и открытой. Отдельно отмечается, что используемая фанера устойчива к влаге.
Подрядчик обещает закончить оснащение скейт-парка к концу апреля, расположен объект на территории ДГТУ.
Пользователи новость восприняли с энтузиазмом. «Ураа, наконец-то у города появится нормальный скейт-парк», - писали комментаторы.