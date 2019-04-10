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Скейт-парк появится в Ростове к концу апреля

10 апреля 2019, 06:08
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону обнаружили строящийся скейт-парк, сообщается в городском паблике.

Как гласит объявление на подходе к объекту, «это не сцена, это скейт-парк».

Согласно написанной на плакате информации, площадка для катания на роликах, роликовых досках и велосипедов BMX будет бесплатной и открытой. Отдельно отмечается, что используемая фанера устойчива к влаге.

Подрядчик обещает закончить оснащение скейт-парка к концу апреля, расположен объект на территории ДГТУ.

Пользователи новость восприняли с энтузиазмом. «Ураа, наконец-то у города появится нормальный скейт-парк», - писали комментаторы.

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