Власти Ростовской области поддержат фабрику "Мишкино" после ее закрытия

"Буквально недавно мы создали рабочую группу, которая занимается "Мишкино", и в ближайшие две недели мы должны получить предложение по действиям, которые могут стабилизировать работу данного предприятия. На сегодняшний день компания, действительно, приостановила работу, но пока никаких решений не принято. "Мишкино" уже даже нашла выход на международные рынки, и понятно, что не хватает оборотных средств, где-то может был просчет в оформлении. Мы готовы данное предприятие поддержать", - сообщил Гончаров.