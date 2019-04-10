Власти Ростовской области поддержат фабрику "Мишкино" после ее закрытия

Posted 10 апреля 2019, 14:14
Published 10 апреля 2019, 14:14
Modified 17 сентября 2022, 15:58
Updated 17 сентября 2022, 15:58
"Буквально недавно мы создали рабочую группу, которая занимается "Мишкино", и в ближайшие две недели мы должны получить предложение по действиям, которые могут стабилизировать работу данного предприятия. На сегодняшний день компания, действительно, приостановила работу, но пока никаких решений не принято. "Мишкино" уже даже нашла выход на международные рынки, и понятно, что не хватает оборотных средств, где-то может был просчет в оформлении. Мы готовы данное предприятие поддержать", - сообщил Гончаров.
Напомним, что в начале апреля стало известно, что Ростовская фабрика "Мишкино" остановила работу. Выручка компании за 2017 год составила один миллиард рублей, а убыток компании - 600 миллионов рублей. Причем такая тенденция наблюдалась уже на протяжении пяти лет (2013 год - 214 миллионов рублей, 2014 - 600 миллионов рублей, 2015 - 590 миллионов рублей, 2016 - 600 миллионов рублей).