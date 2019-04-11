Бизнес вопреки: «Тольяттиазот» показывает рост на фоне судебного давления

В итоге только осенью минувшего года решение об аресте Коренченко было отменено апелляционной инстанцией Мосгорсуда. Эксперты ведомства указали на то, что Коренченко был заключен под арест исключительно на основании неподтвержденных фактами обвинений следователя Туманова. Особого внимания заслуживает тот факт, что Туманов предпочитает самостоятельно обыскивать жилища обвиняемых. При этом полицейский изымает не только документы, но и семейные фотографии фигурантов дел. Туманов во время следственных действий многократно говорил, что «хотел бы для начала задержать человек 10-12».