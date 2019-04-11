Бизнес вопреки: «Тольяттиазот» показывает рост на фоне судебного давления

Posted 11 апреля 2019, 09:48
Published 11 апреля 2019, 09:48
Modified 17 сентября 2022, 15:58
Updated 17 сентября 2022, 15:58
Для достижения столь значимых результатов «Тольяттиазоту» пришлось приложить немало усилий. При этом крупнейший на планете производитель аммиака уже не первый год ведет судебные тяжбы со своими миноритарными акционерами. Корпоративный конфликт продолжается много лет.
Уголовное дело, связанное с «Тольяттиазотом», вызвало большой резонанс. Его рассматривают в Комсомольском районном суде Тольятти. Обвинение пытается доказать, что у завода было похищено 85 миллиардов рублей. И сделали это якобы бывшие топ-менеджеры предприятия, информируют «Новые известия».
Следователи стараются убедить суд в том, что с ноября 2007 года по март 2012 года обвиняемые похитили весь изготовленный на «Тольяттиазоте» аммиак и карбамид. Химическая продукция была реализована по заниженной стоимости. Покупателем выступила швейцарская фирма Nitrochem Distribution AG. Подозреваемые украли аммиака и карбамида на сумму около 85 миллиардов рублей, заявляет обвинение.
В суде уголовное дело рассыпается на глазах. «Тольяттиазот» признали потерпевшей стороной. Представители предприятия отмечают, что за указанное следователями время на счета «Тольяттиазота» в виде оплаты поступило 65,5 миллиарда рублей. Средства пошли на выплату зарплат персоналу, налоги и дивиденды. Нанятые обвинением эксперты во время оценки ущерба, понесенного «Тольяттиазотом», наделали множество ошибок. Поэтому ни у кого не вызвало удивления, когда этих «экспертов» даже не вызвали в суд для дачи показаний.
Разбирательства по делу «Тольяттиазота» идут вместе с оперативными мероприятиями по другим уголовным делам завода. Большинство дел курирует следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России, генерал-майор Туманов. Ярким примером его методов работы служит арест 68-летнего оценщика Александра Коренченко, который отказался оговаривать себя и сотрудников предприятия. Пенсионер не дал признательных показаний, на которых настаивал Туманов.
В итоге только осенью минувшего года решение об аресте Коренченко было отменено апелляционной инстанцией Мосгорсуда. Эксперты ведомства указали на то, что Коренченко был заключен под арест исключительно на основании неподтвержденных фактами обвинений следователя Туманова. Особого внимания заслуживает тот факт, что Туманов предпочитает самостоятельно обыскивать жилища обвиняемых. При этом полицейский изымает не только документы, но и семейные фотографии фигурантов дел. Туманов во время следственных действий многократно говорил, что «хотел бы для начала задержать человек 10-12».
По мнению руководства «Тольяттиазота», серьезное давление объясняется корпоративным конфликтом предприятия с миноритарными акционерами, в лице компании «Уралхим» и Евгения Седыкина. Указанные лица стремятся захватить «Тольяттиазот» рейдерским путем.
На следствии и в суде было установлено, что «Уралхим» и Евгений Седыкин много раз нарушали законодательство в ходе расследования уголовных дел, имеющих отношение к «Тольяттиазоту». Сам Евгений Седыкин раньше уже был судим за преступную деятельность против завода.
Хозяин «Уралхима» Дмитрий Мазепин постоянно проявляет агрессию к своим конкурентами. «Уралхим» называют крупнейшим производителем минудобрений. Сейчас предприятие испытывает серьезные финансовые трудности. Поглотив новый крупный и прибыльный завод, такой как «Тольяттиазот», Дмитрий Мазепин сможет уладить финансовые проблемы своего главного актива.