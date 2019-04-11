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Posted 11 апреля 2019, 13:41

Published 11 апреля 2019, 13:41

Modified 17 сентября 2022, 15:58

Updated 17 сентября 2022, 15:58

Эксперт дала комментарий по поводу решения о продлении Brexit

11 апреля 2019, 13:41
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление главы Европейского совета Дональда Туска по поводу того, что лидеры 27 государств — членов ЕС и Британия договорились о гибком продлении брексита.

Как передает RT, по мнению эксперта, срок до 31 октября «очень лукавый».

Брутер пояснил, что в таком случае Англия должна будет провести выборы в Европарламент, и тогда она сохранит свои позиции как полноправного члена ЕС, вне зависимости от того, что говорит об этом.

Эксперт считает, что инициатива о продлении поддерживается британскими властями только потому, что оно находится в тупиковом положении. Несмотря на то, что Тереза Мэй заявляет, что желает как можно быстрее выйти из состава ЕС, оан не уточняет конкретные сроки, пояснил эксперт.

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