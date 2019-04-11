Эксперт дала комментарий по поводу решения о продлении Brexit

Posted 11 апреля 2019, 13:41
Published 11 апреля 2019, 13:41
Modified 17 сентября 2022, 15:58
Updated 17 сентября 2022, 15:58
Брутер пояснил, что в таком случае Англия должна будет провести выборы в Европарламент, и тогда она сохранит свои позиции как полноправного члена ЕС, вне зависимости от того, что говорит об этом.
Эксперт считает, что инициатива о продлении поддерживается британскими властями только потому, что оно находится в тупиковом положении. Несмотря на то, что Тереза Мэй заявляет, что желает как можно быстрее выйти из состава ЕС, оан не уточняет конкретные сроки, пояснил эксперт.