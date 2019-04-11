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Posted 11 апреля 2019, 12:12

Published 11 апреля 2019, 12:12

Modified 17 сентября 2022, 15:58

Updated 17 сентября 2022, 15:58

Экстренное предупреждение из-за грозы и града объявили в Крыму

11 апреля 2019, 12:12
В Республике Крым на 11 и 12 апреля объявили экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщило региональное МЧС.

В указанные дни на полуострове ожидаются сильный ветер, ливни с грозами и град. Местами шквалистые порывы ветра достигнут скорости до 20 метров в секунду.

Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от поездок и соблюдать правила безопасности, рекомендованные службой спасения.

Так, если ливень застал на улице, не рекомендуется спускаться в подземные переходы, стоит избегать больших деревьев и навесных конструкций. Автолюбителям рекомендуют прекратить движение и припарковаться на правой обочине.

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