Экстренное предупреждение из-за грозы и града объявили в Крыму

Posted 11 апреля 2019, 12:12
Published 11 апреля 2019, 12:12
Modified 17 сентября 2022, 15:58
Updated 17 сентября 2022, 15:58
В указанные дни на полуострове ожидаются сильный ветер, ливни с грозами и град. Местами шквалистые порывы ветра достигнут скорости до 20 метров в секунду.
Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от поездок и соблюдать правила безопасности, рекомендованные службой спасения.
Так, если ливень застал на улице, не рекомендуется спускаться в подземные переходы, стоит избегать больших деревьев и навесных конструкций. Автолюбителям рекомендуют прекратить движение и припарковаться на правой обочине.