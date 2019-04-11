Электричка из Ростова в Таганрог изменила расписание

Posted 11 апреля 2019, 09:43
Published 11 апреля 2019, 09:43
Modified 1 октября, 15:23
Updated 1 октября, 15:23
Так, электричка №6502 назначением Ростов – Таганрог-2 с указанной даты отправляется на три минуты позже, в 06.38 мск и прибывает в место назначения в 08.13 мск.
В обратном направлении пригородный поезд №6071 отправляется со станции Таганрог-2 в 04.37 мк, до станции Хапры движется по прежнему расписанию, а со станции Ростов-Западный отправляется на пять минут позже, в 06.14 мск. В Ростов электричка прибывает в 06.35 мск.
Отмечается, что измененное расписание будет действительно до 21 апреля.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]