Электричка из Ростова в Таганрог изменила расписание

В обратном направлении пригородный поезд №6071 отправляется со станции Таганрог-2 в 04.37 мк, до станции Хапры движется по прежнему расписанию, а со станции Ростов-Западный отправляется на пять минут позже, в 06.14 мск. В Ростов электричка прибывает в 06.35 мск.