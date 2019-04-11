Воевавший за ИГИЛ террорист получил 17 лет колонии в Ростове

Posted 11 апреля 2019, 08:44
Published 11 апреля 2019, 08:44
Modified 17 сентября 2022, 15:58
Updated 17 сентября 2022, 15:58
В 2014 году мужчина добрался до Сирии и вступил в террористическую группировку. Его отправили в тренировочный лагерь для обучения, где несколько месяцев злоумышленник занимался физической, тактической и стрелковой подготовкой.
«В 2015 году в Ираке и Сирии мужчина участвовал в боевых действиях. Для этого ему выдали оружие и боеприпасы», — сказано в сообщении.
После этого фигурант добрался до Турции и скрывался в Европе. На суде он рассказал, что с оружием заступал в наряды по охране территории, обеспечивал боевиков питанием и военным снаряжением, а также участвовал в боевых действиях, где получил ранение.
Суд приговорил обвиняемого к 17 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.