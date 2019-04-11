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Posted 11 апреля 2019, 08:44

Published 11 апреля 2019, 08:44

Modified 17 сентября 2022, 15:58

Updated 17 сентября 2022, 15:58

Воевавший за ИГИЛ террорист получил 17 лет колонии в Ростове

11 апреля 2019, 08:44
В Ростове-на-Дону суд приговорил к длительному сроку заключения Шамиля Солтамурадова, который воевал на стороне запрещенной в России группировки ИГ, сообщает Северо-Кавказский окружной военный суд.

В 2014 году мужчина добрался до Сирии и вступил в террористическую группировку. Его отправили в тренировочный лагерь для обучения, где несколько месяцев злоумышленник занимался физической, тактической и стрелковой подготовкой.

«В 2015 году в Ираке и Сирии мужчина участвовал в боевых действиях. Для этого ему выдали оружие и боеприпасы», — сказано в сообщении.

После этого фигурант добрался до Турции и скрывался в Европе. На суде он рассказал, что с оружием заступал в наряды по охране территории, обеспечивал боевиков питанием и военным снаряжением, а также участвовал в боевых действиях, где получил ранение.

Суд приговорил обвиняемого к 17 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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