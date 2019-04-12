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Posted 12 апреля 2019, 12:14

Published 12 апреля 2019, 12:14

Modified 17 сентября 2022, 15:58

Updated 17 сентября 2022, 15:58

Наркоторговца осудили в Ростовской области

Наркоторговца осудили в Ростовской области

12 апреля 2019, 12:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области суд приговорил к пяти годам колонии жителя хутора Лихой за продажу наркотиков, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Летом 2018 года мужчина приехал на привокзальную площадь станции Лихая. Здесь он продал синтетические наркотики, после чего был задержан.

В отношении 35-летнего мужчины завели уголовное дело по факту реализации запрещенный веществ. При рассмотрении материалов суд учел наличие на иждивении маленького ребенка.

Обвиняемого приговорили в пяти годам колонии строгого режима, рассказали в прокуратуре.

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