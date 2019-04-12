Наркоторговца осудили в Ростовской области

Posted 12 апреля 2019, 12:14
Published 12 апреля 2019, 12:14
Modified 17 сентября 2022, 15:58
Updated 17 сентября 2022, 15:58
Летом 2018 года мужчина приехал на привокзальную площадь станции Лихая. Здесь он продал синтетические наркотики, после чего был задержан.
В отношении 35-летнего мужчины завели уголовное дело по факту реализации запрещенный веществ. При рассмотрении материалов суд учел наличие на иждивении маленького ребенка.
Обвиняемого приговорили в пяти годам колонии строгого режима, рассказали в прокуратуре.