Открытие нового кладбища в Ростове перенесли на 1 мая

Перенос сроков связан с выявленными нарушениями в работе подрядной организации, которая выполняла работы на новом кладбище в Мясниковском районе города. В частности, возникли проблемы с установкой противопожарной емкости. Позднее были выявлены еще ряд нарушений, которые тоже необходимо устранить перед сдачей объекта в эксплуатацию