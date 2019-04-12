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Posted 12 апреля 2019, 07:09

Published 12 апреля 2019, 07:09

Modified 17 сентября 2022, 15:58

Updated 17 сентября 2022, 15:58

Открытие нового кладбища в Ростове перенесли на 1 мая

12 апреля 2019, 07:09
Новое кладбище в Ростове-на-Дону планируется запустить 1 мая, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Перенос сроков связан с выявленными нарушениями в работе подрядной организации, которая выполняла работы на новом кладбище в Мясниковском районе города. В частности, возникли проблемы с установкой противопожарной емкости. Позднее были выявлены еще ряд нарушений, которые тоже необходимо устранить перед сдачей объекта в эксплуатацию

Как сообщила директор департамента ЖКХ Ростова Анна Нор-Аревян, все нарушения должны быть устранены до 15 апреля, а служба городских кладбищ готовится к приёмке и эксплуатации объекта.

Строительство кладбища в Мясниковском районе Ростовской области было завершено в декабре 2018. Вместительность кладбища составляет 29,5 тысячи мест для захоронений.

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