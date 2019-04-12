Открытие нового кладбища в Ростове перенесли на 1 мая

Posted 12 апреля 2019, 07:09
Published 12 апреля 2019, 07:09
Modified 17 сентября 2022, 15:58
Updated 17 сентября 2022, 15:58
Перенос сроков связан с выявленными нарушениями в работе подрядной организации, которая выполняла работы на новом кладбище в Мясниковском районе города. В частности, возникли проблемы с установкой противопожарной емкости. Позднее были выявлены еще ряд нарушений, которые тоже необходимо устранить перед сдачей объекта в эксплуатацию
Как сообщила директор департамента ЖКХ Ростова Анна Нор-Аревян, все нарушения должны быть устранены до 15 апреля, а служба городских кладбищ готовится к приёмке и эксплуатации объекта.
Строительство кладбища в Мясниковском районе Ростовской области было завершено в декабре 2018. Вместительность кладбища составляет 29,5 тысячи мест для захоронений.