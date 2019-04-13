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Posted 13 апреля 2019, 08:31

Published 13 апреля 2019, 08:31

Modified 17 сентября 2022, 15:58

Updated 17 сентября 2022, 15:58

Нарушения выявили при эксплуатации плотины на ростовском водохранилище

13 апреля 2019, 08:31
В Ростове-на-Дону во время проверки зафиксировали нарушения законов в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, сообщили в региональной прокуратуре.

«Управление Ростовмелиоводхоз» эксплуатирует водохранилище «Ростовское море» без декларации безопасности. Также оно не получило разрешения на эти работы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что плотину признали опасной. Организацию обязали разработать и согласовать разрешительную документацию, провести реконструкцию гидротехнического сооружения водохранилища.

Ответчик обжаловал это решение, но оно осталось в силе.

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