Нарушения выявили при эксплуатации плотины на ростовском водохранилище

Posted 13 апреля 2019, 08:31
Published 13 апреля 2019, 08:31
Modified 17 сентября 2022, 15:58
Updated 17 сентября 2022, 15:58
«Управление Ростовмелиоводхоз» эксплуатирует водохранилище «Ростовское море» без декларации безопасности. Также оно не получило разрешения на эти работы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что плотину признали опасной. Организацию обязали разработать и согласовать разрешительную документацию, провести реконструкцию гидротехнического сооружения водохранилища.
Ответчик обжаловал это решение, но оно осталось в силе.