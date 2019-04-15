Доход сенатора от Ростовской области Ирины Рукавишниковой вырос в шесть раз

По сравнению с данными за 2017 год доходы нового сенатора выросли почти в шесть раз. Также в собственности у Ирины Рукавишниковой имеется земельный участок площадью 1,7 тысячи квадратных метров, жилой дом на 739 «квадратов». Кроме того ей принадлежат два нежилых помещения, общая площадь которых превышает тысячу квадратных метров.