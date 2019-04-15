rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 апреля 2019, 14:14

Published 15 апреля 2019, 14:14

Modified 17 сентября 2022, 15:58

Updated 17 сентября 2022, 15:58

Доход сенатора от Ростовской области Ирины Рукавишниковой вырос в шесть раз

15 апреля 2019, 14:14
Доход нового сенатора от Ростовской области Ирины Рукавишниковой, избранной в сентябре 2018 года, составил за прошлый год 19,4 миллиона рублей, говорится в отчете о доходах члена Совета Федерации.

По сравнению с данными за 2017 год доходы нового сенатора выросли почти в шесть раз. Также в собственности у Ирины Рукавишниковой имеется земельный участок площадью 1,7 тысячи квадратных метров, жилой дом на 739 «квадратов». Кроме того ей принадлежат два нежилых помещения, общая площадь которых превышает тысячу квадратных метров.

Несовершеннолетний ребенок сенатора владеет квартирой площадью более 90 «квадратов».

Напомним, что другой член Совета Федерации от Ростовской области Евгений Бушмин по результатам 2018 года заработал более 7,5 миллиона рублей.

Материалы по теме
Бразильский сенатор произвела фурор своим откровенным нарядомНесвятые сенаторы: Кто из ростовских членов Совфеда мог стать вторым Арашуковым?
#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика