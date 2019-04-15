Доход сенатора от Ростовской области Ирины Рукавишниковой вырос в шесть раз

Posted 15 апреля 2019, 14:14
Published 15 апреля 2019, 14:14
Modified 17 сентября 2022, 15:58
Updated 17 сентября 2022, 15:58
По сравнению с данными за 2017 год доходы нового сенатора выросли почти в шесть раз. Также в собственности у Ирины Рукавишниковой имеется земельный участок площадью 1,7 тысячи квадратных метров, жилой дом на 739 «квадратов». Кроме того ей принадлежат два нежилых помещения, общая площадь которых превышает тысячу квадратных метров.
Несовершеннолетний ребенок сенатора владеет квартирой площадью более 90 «квадратов».
Напомним, что другой член Совета Федерации от Ростовской области Евгений Бушмин по результатам 2018 года заработал более 7,5 миллиона рублей.