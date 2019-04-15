Вербовщика в террористы из Чечни приговорили к семи годам в Ростове

Posted 15 апреля 2019, 13:37
Published 15 апреля 2019, 13:37
Modified 11 сентября 2022, 16:37
Updated 11 сентября 2022, 16:37
Летом прошлого года 24-летний Габзаев в Грозном во время общения с двумя знакомыми убеждал их поехать в Сирию, чтобы принять участие в вооруженной борьбе против правительственных войск в составе запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.
Свою вину Газзаев отрицал и пояснил, что не склонял никого к выезду в Сирию для участия в боевых действиях. Признательные показания, со слов осужденного, он и свидетель по делу дали под пытками сотрудников правоохранительных органов.
«Габзаев признан виновным в склонении двух лиц к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима», - отметили в суде.