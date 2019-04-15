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Posted 15 апреля 2019, 13:37

Published 15 апреля 2019, 13:37

Modified 11 сентября 2022, 16:37

Updated 11 сентября 2022, 16:37

Вербовщика в террористы из Чечни приговорили к семи годам в Ростове

15 апреля 2019, 13:37
Сюжет
Эксклюзив
Уроженца Чечни Шамиля Габзаева в Северо-Кавказском окружном военном суде приговорили к семи годам колонии строгого режима за вовлечение двух человек в вооруженную борьбу против правительственных войск в Сирии, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь суда.

Летом прошлого года 24-летний Габзаев в Грозном во время общения с двумя знакомыми убеждал их поехать в Сирию, чтобы принять участие в вооруженной борьбе против правительственных войск в составе запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

Свою вину Газзаев отрицал и пояснил, что не склонял никого к выезду в Сирию для участия в боевых действиях. Признательные показания, со слов осужденного, он и свидетель по делу дали под пытками сотрудников правоохранительных органов.

«Габзаев признан виновным в склонении двух лиц к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима», - отметили в суде.

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